Tomáš Sedláček: Dobro a zlo – na prahu nové dekády | Webinář

Vítejte v novém desetiletí! Přetrvávající oligarchizace a nerovný přístup ke zdrojům, otupování hodnot a zapírání vědy, doznívání migrační krize, začátek krize ekonomické, hledání smyslu života v práci, technologické pokroky přepisující pravidla a do toho všeho pořádný škrt přes rozpočet v podobě koronakrize. Toto je jen málo z charakteristik definujících dobu, v níž žijeme. Zjistěte, jak se na výzvy současné společnosti dívá světoznámý ekonom a filozof, Tomáš Sedláček!

V jedinečné online přednášce nám představí ekonomii, ne jako rigidní nauku o vzorcích a číslech, ale jako krásný obor hluboce zakořeněný v humanitárních vědách, a podělí se i o své názory podepřené obsáhlou znalostí filozofie, historie, psychologie, umění a náboženství. Nenechte si to ujít! PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. je popřední český ekonom a vysokoškolský pedagog patřící k nejznámějším a nejcitovanějším českým ekonomům současnosti. V letech 2001 až 2003 působil jako poradce prezidenta Václava Havla. V letech 2004 až 2005 byl poradcem ministra financí. Velkou část svého dětství prožil ve Finsku a Dánsku. V roce 2001 se stal doktorem filozofie na Karlově univerzitě v Praze. Studoval i na Yaleově univerzitě v USA. Přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Působí i jako makroekonomický stratég v ČSOB bance. Je členem správní rady Nadačního fondu proti korupci. Za svou hlavní publikaci Ekonomie dobra a zla získal v roce 2012 německou cenu za ekonomickou knihu. Tato publikace byla přeložena do 21 světových jazyků a sklidila úspěch i u zahraniční kritiky (Financial Times, New York Times, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung).