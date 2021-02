Workshop: Jak na správnou výživu a pohyb dětí

Chcete, aby vaše děti, či vaši svěřenci, které učíte, nebo s nimiž cvičíte, byli zdraví? Pak se zaměřte na to, aby měli dostatek pohybu a správnou výživu. Škola fitness profesionálů FISAF pořádá 13. března hned dva zajímavé online workshopy na tato témata, takže se i v době lockdownu můžete dál vzdělávat!

Jak má vypadat správná svačina pro děti, jaké jsou pro ně vhodné doplňky stravy a jak by měla vypadat výživa sportující mládeže? To všechno se dozvíte na workshopu, který pořádá online 13. března (od 9:30 do 13.00) Škola fitness profesionálů FISAF.cz.

A navázat můžete hned ve stejný den odpoledne (od 14:15 do 17:30) dalším praktickým workshopem, který je určen současným a budoucím trenérům celorepublikového projektu Děti na startu, ale nejen jim – zúčastnit se ho mohou i zájemci z řad široké veřejnosti, které zajímá zdravý pohyb dětí. Pravidelný pohyb jim totiž nyní chybí více než kdy jindy! Na semináři získáte cenné tipy, jak s dětmi cvičit doma – správně a zábavně. Dozvíte se také vše podstatné o kompenzačním cvičení pro děti při jednostranné zátěži a vše si opět vyzkoušíte v praxi. A nebude chybět ani blok zaměřený na to, jak se zapojit do projektu Děti na startu a jak provozovat jeho středisko. Tímto seminářem vás provede autorka projektu a sportovní trenérka dětí Jana Boučková a zkušená fyzioterapeutka Andrea Hašková.

Oba workshopy budou probíhat online, počet účastníků je však vzhledem k interaktivitě výuky omezen – proto se neváhejte přihlásit co nejdříve

Termín: 13. března

Více informací o workshopu Výživa sportující mládeže: https://fisaf.cz/skolafitnessprofesionalu/kalendar-kurzu/

Více informací o workshopu Inspirativní workshop Dětí na startu:

