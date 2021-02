Jana Preková / Relativně propustná / The White Room

Vernisáž výstavy Relativně propustná umělkyně Jany Prekové proběhne společně s dalšími výstavami druhého bloku cyklu Ekologická úzkost ve čtvrtek, 18. 3. 2021 v 18:00, sledujte ji s námi online na facebooku Pragovka Gallery (http://bit.ly/verniekouzkostII). Výstava potrvá do 22. 4. 2021.

Kurátorkou výstavy je Lucie Nováčková.

Jana Preková, vizuální umělkyně, scénografka, spoluzakladatelka Ateliéru scénografie na JAMU, vedoucí a zakladatelka Ateliéru tělového designu na FaVU v Brně, má ateliér v Pragovce od roku 2018. Pro syrový charakter místností The White Room se rozhodla pracovat s prostorem jako prostupným tělem. Prostor oživí objekty či situacemi, metaforicky pozměněnými orgány s dávkou humoru a bizarnosti sobě vlastní. Nevylučuje přizvání hostů, ani setření hranice mezi site-specific instalací, performativními intervencemi a progresivně scénografickým přístupem.

Doprovodný program:

18. 3. vernisáže: Ekologická úzkost II: Relativně propustná, Transmutatio, Nebezpečný odstup: performance Karla Kunce,

8. 4. Korzo Pragovka II: komentované prohlídky s umělci a kurátory jednotlivých výstav, audiovizuální performance Kryštofa Brůhy, Projekce filmu Stopa v hlavě a rozhovor s jeho tvůrkyněmi, Terezou Daniell Adámkovou a členkami dílny Inventura, program uzavře Notgalerie - prezentace projektu Reinholda Zissera za přítomnosti autora.

22. 4. Dernisáže výstav a křest katalogu výstav: Transmutatio, Nebezpečný odstup, Relativně propustná. Dernisáž Up in the sky. Program: setkání s umělci /meet the artists a prezentace projektu PPPportréty Lenky Chánové.