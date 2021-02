Kryštof Brůha / Transmutatio / Pragovka Gallery POP-UP

Vernisáž výstavy proběhne společně s dalšími výstavami druhého bloku cyklu Ekologická úzkost II ve čtvrtek, 18. 3. 2021 v 18:00, sledujte ji s námi online na facebooku Pragovka Gallery. Výstava potrvá do 22. 4. 2021.

Kurátorkou této výstavy je Lucie Nováčková.

Vernisáž >http://bit.ly/verniekouzkostII

Tvorba umělce Kryštofa Brůhy se pohybuje mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, které bývají častro určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve svém nejnovějším projektu Transmutatio zkoumá proměnu vodních zdrojů v krajině v průběhu let a hledá možnosti jak tyto procesy zdokumentovat.. V Pragovka Gallery Pop-UP se pokusí zachytit negativní i pozitivní aspekty vlivu vody na prostředí v instalaci vzájemně propojených světelných, sonických a grafických objektů.

Doprovodný program:

18. 3.

Ekologická úzkost II: synchronizované vernisáže výstav: Transmutatio, Nebezpečný odstup jehož součástí bude performance Karla Kunce, a Relativně propustná

8. 4.

Korzo Pragovka II: komentované prohlídky s umělci a kurátory jednotlivých výstav, audiovizuální performance Kryštofa Brůhy, V rámci programu Festival neviditelného filmu: projekce filmu Stopa v hlavě a rozhovor s jeho tvůrkyněmi, Terezou Daniell Adámkovou a účastníky dílny Inventura, program uzavře - prezentace projektu Notgalerie Reinholda Zissera za přítomnosti autora

22. 4.

Dernisáže výstav a křest katalogu výstav: Transmutatio, Nebezpečný odstup, Relativně propustná. Dernisáž Up in the sky. Program: setkání s umělci /meet the artists a prezentace projektu PPPportréty Lenky Chánové.