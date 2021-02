Letní shakespearovské slavnosti - Romeo a Júlia

Dá se s jistotou říci, že Romeo a Julie je největší milostnou tragédií všech dob. Není náhoda, že se k ní vracejí i jiní autoři a umělci a na jejím základě stavějí díla nová. Čistá láska v jakémsi nepřátelském prostředí s sebou nese to, co budou lidé všech věků a pokolení hledat, dokud tu bude živý a cítící člověk. Nese v sobě naději, možnost harmonie, možnost odpuštění. To jsou zásadní východiska, na kterých režisér inscenaci postavil. Podívat se nemilosrdně na současnou polarizovanou společnost a prostřednictvím čistého citu absurdně zakázané lásky jí nastavit zrcadlo.