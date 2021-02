Zdravé emoce - jak být šťastnější i v dnešní době | Webinář

Deprese, úzkosti, fobie, stres. Po tom, co jsme dlouho potlačovali nezdravé emoce a často dokonce popírali jejich existenci, se na nás teď valí z každé strany jako lavina. Často si ovšem neuvědomujeme, že na to, abychom dosáhli stavu spokojenosti, se nestačí pouze naučit nezdravé emoce akceptovat, musíme zároveň přijat ty zdravé. Je to ovšem ještě možné, když se zdá, že důvodů a příležitostí k radosti každým dnem ubývá? Zjistěte, jak budovat zdravé emoce i v době nepohody, v přednášce, kterou ocení nejen naše duše, ale i naše okolí! Známý psychiatr a smícholog, Karel Nešpor, nás s jemu typickým nekonvenčním a laskavým způsobem provede světem zdravých emocí a jejich vlivem na kvalitu našeho života. Dozvíme se, jak v sobě pěstovat důvěru, vděčnost i srdečnost, udržet si čisté svědomí a nahlížet na náročné situace z rozličných úhlů tak, abychom byli milejší ke světu i sobě samému.