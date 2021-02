LIVE stream - Moje kino Live - Malé zvíře LIVE z Aera

Přenos komorního vystoupení audiovizuálního projektu „Malé zvíře“ z žižkovského kina Aero.

Kniha autora Jakuba Königa Zvíře jménem Podzim vyšla v nakladatelství Paseka v roce 2017, souběžně s eponymním debutem stejnojmenné mnohohlavé skupiny Zvíře jménem Podzim. Aby bylo možné spojit texty této knihy s hudbou a projekcemi, zrodilo se Malé zvíře. Nezvykle intenzivní, trochu autorské čtení, trochu intimní koncert, trochu pozvání do krabičky zázraků. Nechte se přenést do magického světa Zvířete jménem Podzim a odkrývejte jeho melancholickou krásu vrstvu po vrstvě. Sestava hudebníků Malého zvířete je variabilní, koncert je především produkcí Jakuba Königa, kterého tentokrát doprovodí Terezie Vodička Kovalová. Celé to zefektuje Aid Kid a o projekce se postará Linda Arbanová.

Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu.