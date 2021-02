Transformers: Zánik

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Automechanik Cade Yager (Walhberg) se snaží uživit sebe a svou dospívající dceru Tessu (Nicola Peltz) opravováním hodně nepojízdných vraků. Zoufale se mu nedaří, ale jen do doby, než se z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer a zrovna ten nejdůležitější – Optimus Prime. Cade z toho jen těžko může mít radost, protože Amerika se ještě úplně nevzpamatovala ze souboje „hodných“ Autobotů se „zlými“ Deceptikony, který na konci třetího dílu zlikvidoval půlku Chicaga. Čtyři roky poté jsou všichni zástupci téhle mimozemské rasy na indexu a elitní vědecké mozky se snaží vytvořit pozemské Transformery, kteří by účinněji čelili podobným hrozbám. Z minulosti ale víme, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly, a jinak tomu nebude ani v tomto případě. To však Cadea příliš netrápí. Zatím. Jako nový lidský parťák toho nejslavnějšího z Transformerů se ocitl nejen v hledáčku americké vlády, ale pronásledují ho i Optimovi krajané. Do toho všeho se jeho dcera zamilovala, s čímž jako otec rozhodně nemůže souhlasit. Čtvrtí Transformers kromě Wahlberga v hlavní roli přinesou ještě jednu zásadní novinku – Dinoboty, což jsou mechaničtí tvorové, kteří vypadají jako prehistoričtí ještěři.