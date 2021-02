Famufest 37

Kolik to má procent? A jak je to dlouhý? Některé otázky slýcháš tak často, že už je ani nevnímáš. Širší úhel pohledu nabídne 37. ročník festivalu FAMUFEST od 28. dubna do 2. května 2021. Těšte se na nejnovější studentskou filmovou tvorbu, výstavu i bohatý off program. To vše, pokud to situace umožní, v jedinečných prostorách v samotném srdci Prahy.

Tématem 37. ročníku FAMUFESTu je SPEKTRUM. Je na tobě, jestli si pod tím představíš svůj kufřík na výtvarku z dětských let, poslední páteční drink, soumrak nebo první letní bouřku. Je na nás, abychom vám skrze FAMUFEST představili to nejpestřejší spektrum světa mladé české audiovizuální tvorby.