Korzo pragovka / ekologická úzkost i / část ii.

Pragovka Gallery Vás srdečně zvou na další Korzo na Pragovce z pásma Ekologická úzkost I. Korzo proběhne online ve čtvrtek 25. 2. 2021 od 18:00. Součástí bude křest katalogů k výstavám, dernisáž výstavy Člověk, červeň, zem, komentovaná prohlídka výstavy Vzducho-prach(y), komentovaná prohlídka k výstavě Čtvrtý skleník, a performativní přednáška Maxe Vajta na téma letecké architektury a infrastruktury v kontextu s epizodami projektu Up in the Sky.

PROGRAM:

• Komentovaná prohlídka Veroniky Miškovičové, kurátorky výstavy Adama Hudce / Vzducho-prach(y) a křest katalogu výstavy

• Komentovaná prohlídka výstavy Marty Fišerové Cwiklinski / Čtvrtý skleník a křest katalogu výstavy

• Dernisáž výstavy Miriam Kaminské / Člověk, červeň, zem

• Křest katalogu výstavy Up in the sky + performativní přednáška Maxe Vajta v online provedení

Max Vajt, autor výstavy Up in the sky v rámci performativní přednášky povede debatu s několika hosty na téma infrastruktur letecké dopravy. Událost proběhne online a bude se věnovat stavbě nové dráhy na Letišti Václava Havla, ekonomice nízkonákladových letů, leteckému designu a další aspektům tohoto ohroženého sektoru.

Všechny výše zmíněné výstavy si můžete prohlédnout ve virtuálních 3D modelech.

(http://pragovkaonline.com/)

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury, městskou částí Praha 9, Rakouským kulturním fórem v Praze a Česko-německým fondem kultury.

Výstava Vzducho-prach(y) je realizována ve spolupráci s Dusts Institute.

Za půjčku pěstebních stolů k výstavě Čtvrtý skleník děkujeme Zahradnictví Rypáček.