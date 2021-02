Gastrobyznys: Jak přežít v době krize | Webinář

Obecně platí, že krize je příležitost v převleku. Podnikání v gastronomii během celosvětové pandemie ovšem spíše jak příležitost připomíná ruskou ruletu. Snaha udržet svůj byznys nad vodou, zachránit živobytí pro sebe a své zaměstnance a dodržovat vládní nařízení si vyžaduje nové úrovně nasazení, oběti a myšlení mimo vyježděných kolejí.

Zatímco ve světě v houfech vznikají takzvané virtuální kuchyně, luxusní čínské restaurace nabízí obědová meníčka za lidové ceny, Holanďané staví restaurační bubliny a americká bistra se mění na obchody s potravinami, u nás se ve velkém montovaly terasy, otevírají se okýnka a naplno se rozjíždí take away. Jsou však takovéto pokusy o záchranu lukrativní pro chod podniku? Jaké novinky, postupy či technologie stojí za to implementovat do svého podnikání a jakým se raději vyhnout? Jak aktivizovat stálé zákazníky a oslovit nové, jak nastavit komunikaci a kam přesměrovat svou energii v těchto pohnutých dobách? Dá se zachránit gastrobyznys v malých městech a co s dobrodruhy, kteří se rozhodli podnikání v gastronomii rozběhnout právě teď? Zjistěte, jak přežít pandemii a dokonce prosperovat, v přednášce úspěšného gastropodnikatele a konzultanta, Oty Kóni! Dáme si rady a tipy na účinné strategie, zjistíme, co ve světě gastra funguje, a najdeme způsob, jak využít svou houževnatost a kreativitu na tvorbu správných rozhodnutí, díky kterým nás pandemie udělá silnějšími, než jsme byli před ní.

Neodkládejte své plány, je třeba konat tady a teď! Oto Kóňa je konzultant a podnikatel v gastrobyznysu, v němž úspěšně působí posledních 8 let. Na kontu má několik úspěšných projektů, jako síť burgráren Regal Burger, koncept prodejen hotdogů NYC Corner a nejnověji se věnuje projektu Slajs, jenž nabízí kváskovou pizzu. Studoval politický marketing na Masarykově univerzitě v Brně. Poslední roky poskytuje konzultace živnostníkům a malým podnikatelům. Aktuálně se věnuje projektu Tringelt, jímž spájí gastro komunitu s online prodejem. Je spoluautorem stránky Kompas pomoci, stál u zrodu portálu korona.gov.sk a bloguje ve FB skupině Pomáhame si – gastro v korone, kde se snaží pomoct podnikatelům v gastronomickém podnikání. Během pandemie s komunitou Slovensko.Digital vyvinuli nástroj Priznanie.Digital, který pomáhá živnostníkům při vyplňování daňového přiznání. Kromě podnikání se věnuje i přednáškové činnosti v rámci univerzitní půdy, konferencí a workshopů.