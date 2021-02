LIVE stream – Film: Pohádka o Lomnickém pivu

Živý přenos z natáčení nejdelšího filmu na světě od 5. ledna 2021. Hospody, pro které vaříme pivo nám zavřeli, tak alespoň natočíme v pivovaru nejdelší film na světě! Času na to budeme mít dost.



Aktuálně nejdelší film má něco přes 35 dní a výroba našich ležáků trvá minimálně kolem dvou měsíců… Rovnou tedy zaútočíme na světový rekord a přispějeme tak do fondu světové kinematografie dalším svěžím dílem.



5. ledna ráno začneme vařit náš první ležák roku 2021 a celý proces můžete sledovat živě přímo z našeho pivovaru, kdykoliv a zdarma právě tady. Skončíme až začátkem března, až řekne sládek. Předem upozorňujeme, že to bude velká nuda, takže si přitom stihnete objednat v klidu i něco z našeho eshopu: http://obchod.lomnickepivo.cz.

Záběry pak použijeme pro film. Krátký hodinový trailer a hlavně pro plnou mnoha večerní verzi. Do titulků dáme jméno každého, kdo film podpoří a všechny naše partnerské hospody tam uvedeme zdarma!