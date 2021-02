LIVE stream - Brouk v hlavě

Když v roce 1907 psal francouzský dramatik Georges Feydeau hru Brouk v hlavě, určitě netušil, že se právě ona stane jednou z nejslavnějších komedií všech dob. Komedie ve vaudevillovém stylu popisuje zkoušku manželské věrnosti, kterou nachystá manželka Marcela na svého muže Viktora Emanuela Champsboisyho v pařížském podniku U galantní kočičky.

Klasické situace žárlivosti a nevěry ještě umocňuje přítomnost hotelového sluhy Boutona, jenž je dvojníkem pana Champsboisyho…Brouk v hlavě se po sedmadvaceti letech vrací na jeviště DJKT. Nyní v režii Thomase Zielinského a opět sršící ironií, humorem, vtipem i osobitým šarmem. V hlavní roli, respektive dvojroli se představí Martin Stránský.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.