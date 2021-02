LIVE stream - Zkrocení zlé ženy

„Kdo lepší recept zná, jak zkrotit saň, ať mi jej řekne! Budu vděčen zaň.“ Tak vyhlašuje Petruccio svůj originální plán, jak získat oddanost i lásku nezvladatelné Kateřiny.

A originálním přetlumočením do baletní verze je pak Zkrocení zlé ženy v choreografii a režii Aleny Peškové a mladého skladatele Jana Kučery. Nová česká premiéra má všechny znaky humoru Shakespearovy komedie a břitkostí vtipu tanečních partů si nezadá s verši velkého dramatika.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.