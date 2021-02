LIVE stream - Prodaná nevěsta

Slavnostně nasvícená malovaná opona Augustina Němejce, kterou diváci spatří během předehry, bude vstupní branou do nové inscenace Prodané nevěsty, jejíž pojetí vzdá hold zdejšímu malebnému kraji, lidovým krojům a tradičním vesnickým výjevům.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.