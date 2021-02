LIVE stream - Sněhurka

Dramaturgickou ideu DJKT přivést dětské diváky přitažlivou formou do divadla posiluje baletní soubor svými představeními pro nejmenší, jako U nás to baLETÍ, Malá mořská víla či originálně pojatá Erbenova Kytice. Představeními, která dětem obohacují představivost a zároveň mohou připravit jejich vnímavost pro náročnější baletní tituly.

Nyní se k nim připojuje Sněhurka, kterou s jejími sedmi trpaslíky na Malé scéně oživuje choreografka a režisérka Alena Pešková na původní hudbu skladatelky, houslistky, violistky, hráčky na kvinton, performerky a zpěvačky Gabriely Vermelho. Tandem Pešková – Vermelho již pro plzeňský soubor v minulosti vytvořil originální inscenaci Krvavá svatba dle stejnojmenného dramatu F. G. Lorcy (2013). Aktuálně má balet v režii a choreografii Aleny Peškové ve svém repertoáru velmi vtipně a nápaditě podané Zkrocení zlé ženy, taktéž na originální hudbu (Jan Kučera). Dětským divákům se nyní přibližuje známým příběhem podle slavné knižní předlohy bratří Grimmů, v němž je hlavním motivem boj dobra se zlem.

