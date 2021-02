LIVE stream - Věc Makropulos

Leoš Janáček patří k nejvýznamnějším operním skladatelům minulého století. Jeho operní tvorba se stala pevnou součástí světových operních scén. Své současníky Janáček šokoval už výběrem námětů pro své opery.

Nejinak tomu bylo, když se rozhodl zhudebnit hru Karla Čapka Věc Makropulos z roku 1922. Jistě jej lákala tajemná žena Elina Makropulos, dcera dvorního lékaře Rudolfa II. Císař se bál smrti, a tak přikázal svému lékaři, aby pro něj vytvořil elixír věčného mládí a nesmrtelnosti. Když byl přípravek hotov, přikázal císař, aby jej lékař vyzkoušel na své dceři. Tak prožila Elina přes tři sta let dlouhý život. V opeře ji vidíme na konci její existence, unavenou nepřiměřenou délkou života a toužící po smrti, které se zároveň bojí. Filosofické poselství díla – „vy hlupci, vy jste tak šťastni, že tak brzo zemřete“ – je i dnes aktuální. V Plzni bude Věc Makropulos v operní podobě uvedena vůbec poprvé.

