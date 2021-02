LIVE stream - Muzikantská pohádka

Obnovená premiéra úspěšné pohádky pro děti každého věku. Podaří se zachránit princeznu Terezku ze Zpěvavého království ze spárů tříhlavé saně a skončí vše dobře, jak ve správné pohádce má?

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.