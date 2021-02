LIVE stream - Dobře placená procházka

Běžný život mladých manželů Uliho a Vanilky začnou narušovat absurdní události a překvapivé návštěvy advokáta, listonoše nebo mrtvé tetičky z Liverpoolu, kteří jejich osudům začínají v nečekaném okamžiku dávat nový a zcela nenadálý směr. Dobře placená procházka nabízí zábavný a stále živý příběh, známé melodie Jiřího Šlitra i poetické texty Jiřího Suchého – to vše v podání mladých členů muzikálového souboru DJKT.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.