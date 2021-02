LIVE stream - Postřižiny

Kouzlem první republiky prodchnutý příběh Hrabalovy maminky Maryšky, otčíma Francina a strýce Pepina, který přijede na návštěvu a zůstane napořád, milují celé generace čtenářů. Vůně zabijačky, piva, Maryščiných vlasů a nezaměnitelného humoru svérázných postav navíc ožila v Menzelově skvostné filmové adaptaci. Je proto velkou výzvou chopit se vyprávění z nymburského pivovaru a pokusit se jej přenést na jeviště Velkého divadla. Věříme, že se spolu s námi stanete účastníky jedinečné podívané. Kdo by tak smyslně chutnému hrabalovskému pábení odolal?

Partnerem inscenace je Experimentální minipivovar Proud.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.