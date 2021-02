LIVE stream - Netopýr

Opereta napsaná na libreto autorské dvojice Carla Haffnera a Richarda Genée podle vaudevillu Henry Meilhaca a Ludovica Halévyho Réveillon. Netopýr byl poprvé uveden s obrovským úspěchem v roce 1874 ve vídeňském Divadle na Vídeňce, odkud se rozletěl na operetní a později i operní jeviště celého světa. Dosud je považován za jednu z nejlépe napsaných klasických operet. Vtipný příběh z měšťáckého prostředí o Gabrielu Eisensteinovi, který musí na několik dní do vězení, jeho ženě Rosalindě, za kterou přichází její dávná láska tenorista Alfred, a pomstě dr. Falkeho, který chce Gabrielovi oplatit jeho žertík, kdy jej nechal v kostýmu netopýra běžet přes celé město, je zasazen ještě do dalších dějových peripetií příběhu, a především do jiskřivé Straussovy hudby.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.