Dějiny čarodějnictví | Webinář

V dobách dávno minulých platilo pravidlo, že každá žena, která láskou k přírodě kvetla, bylinky sbírala, nebo se na nepřejníka škaredě podívala, byla pomocnicí Satanovou, a za to právem na hranici musela být upálena. Dnes je chválabohu všechno jinak. Čarodějnictví a okult zažívají s mladými generacemi renesanci a těší se dosud nevídané popularitě. Co však opravdu víme o historii čarodějnictví? Kdy se na našem území začalo mluvit o čarodějnicích či vědmách? Uhodilo kladivo na čarodějnice i u nás stejně silně, jak v neslavně známém Salemu? Oprašte si almanachy a nazřete do zakázané sekce naší knihovny! V online přednášce uznávané etnoložky a historičky, Kataríny Nádaské, doplníme naše znalosti čarodějné minulosti, zmapujeme si čarodějnická území střední Evropy a zkusíme spolu pohledat odpověď na otázku, zda existují čarodějnice a čarodějové i v současnosti.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

je oceňovaná slovenská etnoložka a historička, která se specializuje na náboženskou etnologii, etnomedicínu, magii a démonologii, středoevropské kontexty lidové kultury a vizuální antropologii. Vystudovala obor etnologie – historie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracovala nejen na své alma mater, ale i na dalších univerzitách. Absolvovala vícero vědeckých stáží na evropských univerzitách, pracovala jako kurátorka a literární historička v Muzeu města Bratislavy i jako odborná vědecká pracovnice v Divadelním ústavu v Bratislavě. V současnosti působí jako odborná pracovnice v samosprávě, věnuje se historickému poradenství pro oblast masmédií a filmu, přednáší na vícero univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou vícera monografií, vědeckých studií a popularizačních článků, a také je spoluautorkou etnologických filmových dokumentů.