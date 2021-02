LIVE stream - Mezinárodní festival divadelních škol Setkání Encounter

Skok do neznáma. Odvaha. Nejistota. Risk. Po třiceti letech nám dochází runway. Skočit a věřit. Skočit a nemyslet na přistání. Vzhledem k nestabilní situaci jsme se letos rozhodli přesunout festival do online prostředí. Skáčeme do toho po hlavě a naplno! Přípravy jsou již několik měsíců v plném proudu – vynakládáme všechny síly na to, abychom se letos předvedli v plné kráse a tím vytvořili jedinečnou atmosféru za všech okolností!

Budoucnost si vyžaduje volbu. #JumpOrDie

Kromě hlavního programu je také připraven bohatý doprovodný program v podobě diskusí s odborníky a několika unikátních koncertů lokálních kapel. Jako tradičně budou připraveny také slavnostní ceremoniály. Jedním z výstupů doprovodného programu bude ENC: STAGE!. Den před samotným zahájením festivalu bude možné si z pohodlí domova vychutnat živý přenos koncertů ze dvou brněnských klubů.

LIVE stream