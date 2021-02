Deprese – epidemie 21. století | Webinář

Co všechno jste chtěli vědět o depresi, ale báli jste se na to zeptat! Jde o vážné onemocnění duše a těla anebo jen o důsledek našeho životního stylu? Nezaměňujeme si depresi jakožto psychickou poruchu s obyčejným lidským neštěstím a trápením, které život občas přináší? Dynamický průvodce nemocí, která se stále víc roztahuje ve společnosti, nám přiblíží její vznik a projevy. Podle Světové zdravotnické organizace v současnosti pozorujeme zvýšení výskytu deprese, která se nezřídka označuje jako epidemie 21. století.

Odborníci totiž varují, že do roku 2030 bude ve světě nejčastějším a nejrozšířenějším onemocněním mezi všemi psychickými poruchami. Práce pod velkým tlakem a prostředí, které od nás neustále očekává výkon, jsou dennodenní realitou mnohých z nás, ve které je psychické onemocnění považované za osobní selhání. I proto je důležité vědět, kdy je třeba vyhledat odborníka, aby byla deprese včas léčená. Publicista Jeroným Janíček, který sám má zkušenosti s depresí, nám načrtne možnosti léčby, které nabízí současná psychiatrie. V přednášce nabité informacemi se dozvíme víc i o úzkostech, sebevražedných myšlenkách, ale i o stigma psychiatrického pacienta. Jeroným Janíček bude hovořit o: – depresi, úzkostech a sebevražedných myšlenkách – tom, zda existuje nějaký spolehlivý test na zjištění, zda jsme skutečně depresivní – tom, kdy a kde vyhledat pomoc – možnostech léčby, které nabízí současná psychiatrie – tom, zda dělají antidepresiva lidi šťastnými a proč stoupá jejich užívání – tom, co může vést k psychickým onemocněním – tom, jak s depresí žít – základech duševní hygieny, kterou je možné vcelku snadno zařadit do běžného života k jeho zkvalitnění a prevenci duševních onemocnění – způsobech prevence duševních onemocněních – psychiatrické ambulantní léčbě, psychoterapii, užívaní anxiolytik a antidepresiv nebo hospitalizací v psychiatrické nemocnici – tom, jak můžeme pomoct, pokud má někdo z našich blízkých depresi Jeroným Janíček je spoluautorem dokumentárního cyklu Život za zdí, určeného lidem s neléčenými úzkostmi a depresí, který v roce 2018 získal Novinářskou cenu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti JEP. Občasně působí jako moderátor pražského Radia 1. Napsal knihu rozhovorů Kde bydlí lidské duše, v níž zpovídal Cyrila Höschla, předního českého psychiatra, popularizátora vědy a ředitele Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Je též autorem publikace o úzkostech Když úzkost bolí, za níž byl oceněn Českou neuropsychofarmakologickou společností. Do onemocnění depresí editoval řadu knih, napsal mnoho textů z oblasti péče o duševní zdraví a vedl desítky rozhovorů s předními osobnostmi české vědy a kultury. Jeroným Janíček má kromě deprese osobní zkušenost s jednou z úzkostných poruch. Vstupenky: http://bit.ly/Deprese2202