LIVE stream - Divadlo X10 - Y: We Are Not Alone

Hledáme způsob, jak být spolu. Formát pomalé televize, v němž se každou hodinu, od východu do západu slunce, střídá program, strukturuje jeden únorový pracovní den. Někdy se všichni cítíme osamělí, smutní, zranitelní. Bez denního režimu, bez budoucnosti, bez volného času. Sledujme společně potřetí slow TV stream, zakřičme si (ať už v duchu, nebo nahlas) „ We Are Not Alone!“ a sdílejme svůj čas s časem umělců a umělkyň, jen tak, na pozadí našich každodenních aktivit. Bez požadavku na plnou pozornost. Bez pocitů viny, že nám něco uniká. Slow TV jako živý obraz.

Slow TV jako rámec jednoho dne.

Slow TV jako prostor mezi pozorností a bytím LIVE stream

