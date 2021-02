LIVE stream – Distant Thoughts

Holandská skupina Building Conversation se na Pražských křižovatkách představila už v roce 2019. Dlouhodobě se zabývají způsobem komunikace – před rokem a půl jsme například pod jejích „vedením“ několik hodin mlčeli. V dnešní době, kdy se mezilidský kontakt a jeho absence nutně stává předmětem našich každodenních úvah, přicházejí se svým „myšlením na dálku“. V tomto projektu se propojí dva lidé, kteří se neznají – nikdy se nesetkali, neví, jak ten druhý vypadá. Prostředkem spojení je telefon.

Jak to vypadá prakticky? Předem obdržíte scénář, který vám částečně předepíše, co říct, ale dostanete prostor i pro svá vlastní slova a své vlastní myšlenky. Scénář bude jakýsi opěrný bod, ale zároveň určitá výzva. Na druhé straně bude někdo, koho neznáte. Máte jen jeho telefonní číslo. I on (nebo ona) má scénář. Dokážete si spolu povídat? Dokážete rozvinout své myšlení na dálku v bezpečném prostředí telefonní komunikace s někým zcela neznámým? Pojďme si zavolat…

Building Conversation se roky zabývá tím, jak spolu mluvíme. Tento výzkum nebyl nikdy tak naléhavý. Jak spolu teď mluvíme? Jak se společenský odstup a absence fyzického kontaktu promítá do naší interakce? Jsme si ještě dál, anebo hledáme novou blízkost, nová spojení? A jak virtuální prostor ovlivňuje naše slova naše společné bytí?

Přepínáme mezi velmi místním a velmi globálním – mezi obývákem a celosvětovým lockdownem. Spojuje nás to, nebo se zvýrazňují naše rozdíly? Pro někoho je karanténa vítaným momentem zklidnění a reflexe, pro jiné fyzická nemožnost. Někdo má k dispozici lékařskou péči, ale jiný ne. Nemůže se ze současné krize stát skutečný test solidarity?