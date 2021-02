Pražské divadelní léto - Jeptišky

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? MuzikálJeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

Autor, Dan Goggin, se původně domníval, že napsal muzikálovou komedii, která pobaví přátele a pár platících diváků navíc. Jeptišky však zůstaly na programu divadla Cherry Lane v New Yorku neuvěřitelných 10 let, dosáhly 3672 repríz a staly se druhým nejhranějším offbroadwayským muzikálem v historii.

V inscenaci Lumíra Olšovského se vedle oblíbených stálic našeho souboru poprvé objeví herečka Zora Jandová v roli Matky představené.