LIVE stream - Pocta Petru Skoumalovi / J. Olin Nejezchleba & Malý Bobr

Koncert někdejších spoluhráčů Petra Skoumala s výběrem těch nejlepších „Skoumalovek“ pro dospělé i pro děti - vysíláme živě z jeviště divadla

Petr Skoumal, vynikající klavírista a skladatel, autor nespočetného množství scénické a filmové hudby, písniček pro děti i dospělé by se 7. 3. 2018 dožil 80 let. Při této příležitosti na něj v den nedožitých narozenin zavzpomínali kolegové z divadla i muzikanti, s nimiž za svou bohatou kariéru vystupoval. Po koncertě v domovském Divadle v Dlouhé slovo dalo slovo a vznikla i trvalejší varianta vzpomínkového vystoupení. Repertoár koncertu tvoří skladby ze sólové tvorby Petra Skoumala i z divadelních inscenací, a to pro dospělé (Březen, Doteky, Odjezd ad.) i pro děti (Když jde malý bobr spát, Tygr ad.).