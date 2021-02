LIVE stream - Anča a Pepík

Živý online přenos ze Švandova divadla.

Dvě komiksové myši opět v akci.

Začalo to tak nevinně. Hledáním starých saní na smetišti. Kdo by tušil, že narazí na bandu neurvalých lupičů a půjde o život. Ale Anča s Pepíkem se jen tak něčeho nezaleknou.

A když jim ještě pomůže bytost z kouzelného kafemlýnku, pak jsou na ně i lupiči krátcí.

Představení je určeno pro šikovná děcka od pěti let.

Představení bude probíhat online - instrukce k připojení obdržíte v emailu se vstupenkami. Záznam ze živého vysílání bude k dispozici ke zhlédnutí do 22 hodin téhož dne, vstupenky je možné kupovat do 21 hodin.