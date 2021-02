Londýnsko- letenské SOHO a street food

Také Vám chybí umění ? Pojďte s námi vytvořit ,,londýnské Soho" v ulici Šternberkova na Praze 7, viz obrázek, v rámci oslavy lunárního roku. Rok kovového buvola. Bude to rok píle a pracovitosti. Všechny, kteří nebudou líní a budou se opravdu snažit, odmění.

Výstava lampionů bude probíhat v týdnu od 8.12.- 14.2. 2021 . Závazná registrace do 1.2.2021 na email freeartfridaypraha@gmail.com

Pojďte s námi oživit ulici na Praze 7 vytvořením malé SOHO a na chvilku se tak dostat do asijské čtvrti, kam se teď nějaký čas nepodíváme.

Lampion budete moci vytvořit právě VY!,

jak na to : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-UuNoxG2gYM...

Nebo lze zakoupit: Lampion červený - Hospodyňkám.cz (hospodynkam.cz)

Lampion válec - červený | Karnevalové kostýmy pro děti i dospělé | PROKARNEVAL.CZ

Podmínkou je však, že by měl být červené barvy, jeho pomalování, potisk barvami, spreji, polepy, je již na Vás.. Jaká bude vaše message na lampionu v této době…?

Při jeho tvorbě byste měli pamatovat na to, že za horní část bude zavěšen na ocelové lano.

Výstava lampionů bude probíhat v týdnu od 8.2.-14.2.2021 (12. 2. začíná Čínský nový rok).

Během instalace Vašeho lampionu, kdy budete přítomni Vám zdarma nabídneme u nás v bistru kávu, svařák, točené pivo, matcha koblih

O akci bude informovat Hobulet Prahy 7, náš fb, Instagram FAF, Teplá kačka, Citybee, apod.

V místě výstavy bude vývěska, kdo jaký lampion vytvořil, kontakty na jeho tvorbu, a malé bio o něm, které nám prosím zašlete.

Závazná registrace k účasti na akci, bude probíhat přes email freeartfridaypraha@gmail.com do 1.2. 2021

Lampion doneste nebo zašlete na adresu Šternberkova 19, Praha 7 do bistra Teplá kačka. Úterý až sobota od 10 - 20 hod.

Nejpozději však do 5.2. 2021

Děkuji, že se zúčastníte, a přeji vše dobré a hodně zdraví především