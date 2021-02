Jana Nováčková: Respektovat a být respektován | Webinář

Jak vlastně vypadá respektující vztah a na čem je založen? Co brání dospělým chovat se k dětem s respektem? V online přednášce známé dětské psycholožky a expertky v oblasti vzdělávání Jany Nováčkové bude řeč i o tom, že respektující výchova není všedovolující výchova. Respekt vůči ostatním, ale i respekt vůči sobě samému, neznamená nedostatek hranic, ale jen jiný způsob, jak je zprostředkovat dětem i jak je sdělovat dospělým. Jedním z témat přednášky budou i důsledky nedostatečného uspokojování potřeb dětí.

Rozumíme dobře pojmům vnitřní a vnější motivace, pochvala, zpětná vazba, odměna? Víme, jak na děti působí? Co pomáhá, aby se naplnil cíl rodičů vychovat ze svých dětí zodpovědné dospělé s vysokou sebeúctou? I na tyto otázky přijde v přednášce řada. PhDr. Jana Nováčková, CSc. je významná česká psycholožka specializující se na výchovu. Praxi získala během práce v poradenství, působila také v psychologickém výzkumu. Od roku 1990 se aktivně věnuje lektorské činnosti. Je spoluautorkou kultovní knihy a kurzů Respektovat a být respektován, jíž se v Česku a na Slovensku prodalo téměř 100 tisíc kusů. Známá je také její publikace Mýty ve vzdělání. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. Publikovala mnoho článků v odborném i populárním tisku, vystupuje na konferencích. Patří dlouhodobě ke kritikům tradičního školství a posledních několik let seznamuje veřejnost s myšlenkami sebeřízeného vzdělávání dětí, které považuje za vzdělávání budoucnosti. V r. 2014 byla uvedena do Auly slávy společnosti EDUin za inovace ve vzdělávání.

JAK WEBINÁŘ FUNGUJE? — Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení. — Před konáním webináře vám v den jeho konání na e-mail pošleme odkaz, přes který se na webinář lehce připojíte. Pokud si vstupenku zakoupíte v den konání webináře, odkaz vám zašleme půl hodinu před jeho začátkem. — Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat.

VÝHODY WEBINÁŘE: — Zúčastnit se ho můžete z pohodlí vašeho domova anebo kanceláře. — V nejbližších dnech po uskutečnění webináře dostanete záznam, který vám bude k dispozici po dobu 30 dní. — Efektivnější využití vašeho času bez potřeby cestovat. — Možnosti klást otázky a komunikovat s lektorem webináře. — Na jeden vstup se může zúčastnit celá rodina. Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde: bit.ly/OtazkyOdpovediCZ