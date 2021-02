LIVE stream - Knihožrouti online

Co a kde číst, když je knihovna zavřená? Online klub pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky a rádi si o nich povídají. Zdroje volně dostupných e-knih, audioknih, aplikace a povídání o knížkách s knihovnicí Aňďou.

Je třeba předem se přihlásit, a to na mailu krumpolcova@kfbz.cz. Událost proběhne v prostředí ZOOM.

Zdarma.