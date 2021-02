LIVE stream - Všechno nejlepší: Rozchody stylově - - Iva Pazderková, Adéla Elbel - impro talkshow

Chyběly jsme vám? Vy nám šíleně. A abychom steskem opravdu nezešílely, připravily jsme pro vás unikátní a neopakovatelnou antivalentýnskou impro talkshow Všechno nejlepší: Rozchody stylově.

Mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy. Jak asi správně tušíte, obě jsme ve vztazích s muži naprosté přebornice a nebojíme se naše zkušenosti sdílet a dokonce vám i poradit. Ano, vy budete součástí show. Můžete se nás zeptat na co chcete a my odpovíme na všechno. Poradíme jak se rozejít, aby si on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, probereme naše dávné i stávající vztahy, řekneme si, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande, až to zase bude možné, zatančíme spolu na oblíbené love sogdy alias “oplodňováky”, prozradíme své ženské triky a ještě mnohem víc.

Díky streamovací technice vás dokážeme propojit do vysílání, takže si budeme nejblíž, jak je to v současné situaci možné. A hlavně, naživo se neuvidíme ještě dlouho, tak pojďme využít téhle vzácné příležitosti strávit předvečer Valentýna společně.

Kupte si lístek ve formě odkazu na stream (ne, nejde přeposlat kámošům, tak ať pak nepláčete, že jste show propásli), připravte si s vašimi nejbližšími chlebíčky a šampaňské, pěkně se oblečte, vytvořte v obýváku taneční parket (stačí dát sušák na prádlo na chodbu) a pojďte se s námi pobavit.

Vysílat budeme z Cabaretu Des Péchés, přijímat budete kde chcete vy...

Bude tam všechno a bude to nejlepší.

Vaše Adéla a Iva