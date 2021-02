LIVE stream - Fang Fang: Deník z Wu-chanu. Zápisky z uzavřeného města

Krátce poté, co byl její rodný Wu-chan, více než desetimilionová metropole, kde se poprvé objevil nový typ koronaviru, koncem ledna uzavřen, Fang Fang začala psát a on-line publikovat deník. Popisovala to, co viděla, co zažívala, psala o přehmatech úřadů, o tisícovkách mrtvých, o žalu a bezmoci a její hlas se stal protiváhou propagandy, lživě oslavující vítězství nad smrtelnou chorobou. Byla cenzurována a poté, co její kniha vyšla v zahraničí, se stala terčem útoků čínských vlastenců, fanatického osočování, které mnozí v Číně přirovnávají k honům na intelektuály za Kulturní revoluce.

O knize i o skandálu, který způsobila, a o situaci autorky hovoří sinoložka a překladatelka knihy Zuzana Li.

Večerem provází Jáchym Topol.