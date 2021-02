LIVE stream - MdB klub - Barbora Goldmannová a Markéta Sedláčková a Jan Grygar

Díky hostům Barbory Goldmannové došlo znovu k naplnění původního záměru, aby se v našem Divadelním klubu setkávaly výrazné osobnosti brněnského prostředí. Tentokrát došlo k setkání dvou herců, a to z našeho a Národního divadla Brno. Markéta Sedláčková povyprávěla o tom, jaké to bylo získat před dvaceti lety Cenu Thálie a připomněli jsme, že v loňském roce byla na stejnou cenu znovu nominována za hlavní roli v muzikálu Mamma Mia!. Jan Grygar zavzpomínal na své začátky u divadla a popsal, jaká je nově přicházející herecká generace. Zároveň ozřejmil, jak je pro herce důležitá organizace Herecká asociace a společně s Markétkou vysvětlili, jak je současná pandemická situace pro divadelníky náročná. Markétka zazpívala hned dvě dojemné písně Lásko má a To mám tak ráda. Diváci tentokrát mohou soutěžit o CD Limonádový Joe.

Nové dílky naší talk show najdete vždy v sobotu v 19.00 h zde!