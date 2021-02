LIVE stream - MdB klub - Jana Musilová a Zuzana Čtveráčková a Dan Kalousek

Zuzana Čtveráčková povyprávěla Janě Musilové o své zajímavé profesní cestě, která vedla přes tři vysoké školy a mateřskou dovolenou do právnické kanceláře až k překladatelskému povolání. Vysvětlila, proč nemá mezi svými tituly žádný oblíbený a odhalila, jaký je Stanislav Moša tatínek. Hudební šéf našeho divadla Dan Kalousek vysvětlil, co všechno má dirigent na starosti a jak si užívá chvíle v hledišti, když je pouhým divákem. Společně pohovořili o specifických problémech, které pro překladatele, zpěváky a herce přináší překlad z anglického do českého jazyka.

Diváci tentokrát mohou soutěžit o CD s písněmi z muzikálu Ráj. Hudební perličkou tohoto dílu jsou dvě písňové premiéry, které přišla zazpívat Kristýna Daňhelová. Poprvé česky, samozřejmě v překladu Zuzany Čtveráčkové, zazněla píseň Chci víc (Never Enough) z filmového hitu Největší showman a na závěr baladická píseň Petra Štěpána a Robina Schenka Díky za ten den.

Nové dílky naší talk show najdete vždy v sobotu v 19.00 h zde!