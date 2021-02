Korzo Pragovka / Ekologická úzkost I

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na Korzo Pragovka I (Předvalentýnské korzo), které proběhne online ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:00. Můžete se těšit na výzkum ve spolupráci s Dusts Institute (program k výstavě Vzducho-prach(y) Adama Hudce), přednášky, setkání s autory výstav nebo také prezentaci projektu Syntetická krajina a další.

Předvalentýnskému korzu budou předcházet procházky po Praze s cíleným sběrem vzduchoprachu. Speciálně vyvinuté instrumenty vyvinuté Dusts Institutem pro urbánní evidenci vzduchoprachů využívají nanotkaniny vložené do papírového instrumentu k renderování lokálního znečištění ovzduší. Prostřednictvím akce s využitím high-tech technologií dojde k názorné aplikaci poznatků z tematické vzdělávací procházky, která též poslouží jako konkrétní příklad aktivit Dusts Insitututu, jehož prezentace se stane součástí Korza. Na procházku naváže krátké seznámení s aktivitami Dusts Institutu a představení východisek umělecké tvorby Adama Hudce. Procházku se sběrem vzduchoprachu můžete uskutečnit i vy sami- pokud napíšete na dust.institute@gmail.com zašleme vám poštou set filtrů a mapu, abyste vlastní aktivitou mohli přispět k rozšíření databáze! Filtry budou dostupné také na recepci galerie. Program k výstavě Vzduchoprachy je součástí dlouhodobého mezinárodního projektu Vzduchoprachy / Luftpulver ve spolupráci s Dusts Institute, který finančně podpořil grant Fondu Česko- německé budoucnosti a Rakouského kulturního fóra.

PROGRAM:

• Procházky po Praze s cíleným sběrem vzduchoprachu. Chcete se sami stát sběrači vzduchoprachu a účastnit se tak výzkumu, který se odehrává v Praze, Vídni a Berlíně? napište na mail dust.institute@gmail.com sada na sběr vzduchoprachu vám přijde až domů, nebo si můžete vyzvednout u nás v galerii (samozřejmě ve vší počestnosti přes okénko)

• Přednáška o činnosti Dusts institutu a sběru vzduchoprachů - Adam Hudec, Tomáš Tichomorov / German friendly

• Prezentace projektu Syntetická krajina Jakuba Tajovského a kolektivu - Uncool being is melting. Autoři vyvíjí systém Expo_dist, který jim umožňuje přenášení vlastních realizací v přírodě do jiného kontextu.

Jakub Tajovský a kolektiv: Syntetická krajina – Uncool being is melting

Jakýmsi zlatým hřebem v dramaturgii pak bude prezentace projektu Syntetická krajina Jakuba Tajovského, Jana Svatoše, Johana Pertla a Ondřeje Bělici. Iniciátor projektu Jakub Tajovský nyní studuje v doktorském programu na FAVU. Ve své práci používá malbu jako nástroj "kreativní technologie", skrze který se snaží odkrývat nové perspektivy viděného. Jeho obrazy a instalace rozvíjejí iluzivní povahu malby - vztah fyzického a virtuálního. Komisi zaujala možnost jednorázové intervence do prostoru galerie za pomocí projekce speciálních digitálních video-koláží. K tomuto účelu autoři vyvíjí systém Expo_dist, který jim umožňuje přenášení vlastních realizací v přírodě do jiného

kontextu. Pro interaktivní zapojení návštěvníků plánují vytvořit geocashingovou mapu, s jejíž pomocí si bude divák moci projít místa některých jejich plenérových realizací. Obě multimediální intervence lze vnímat jako symbolické roztavení hranic mezi kulturním prostředím galerie a divokou krajinou.

Všechny výše zmíněné výstavy si můžete prohlédnout ve virtuálních 3D modelech.

Více o výstavách se můžete dozvědět v prolinku k jednotlivým výstavám. (http://pragovkaonline.com/)

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury, městskou částí Praha 9, Rakouským kulturním fórem v Praze a Česko-německým fondem kultury.

Výstava Vzducho-prach(y) je realizována ve spolupráci s Dusts Institute.

Za půjčku pěstebních stolů k výstavě Čtvrtý skleník děkujeme Zahradnictví Rypáček.