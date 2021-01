Za Prahu udržitelnou a sousedskou: Praha komunitní

Turismus, bydlení, participace, památková ochrana budov a celková proměna města. To je jen několik z celkem osmi témat, která spojila na 40 pražských spolků a organizací a motivovala je k sepsání jednotného dokumentu s názvem Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Společně žádají zkvalitnění života v našem hlavním městě, a to s ohledem na stávající krize. Komu patří centrum města? Turistům nebo pražanům? V centru Prahy si sice můžete na každém rohu koupit “staročeský” trdelník, ale mléko a vejce už tak lehko neseženete. S jakými problémy se dnes potýkají podniky v centru nebo naopak v šírší části města? A jak by mohla Praha vypadat, kdyby se podporoval více její lokální charakter a chránila se místa, která jsou "pro všechny"?