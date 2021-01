LIVE stream - Moje kino LIVE - Psí život a dětský workshop

Psí život, USA, 1918, 40 min

Charlie Chaplin v legendární roli tuláka, který spí na ulici, nemá co jíst a zažívá samé lapálie. Jeho život se náhle změní, když zachrání opuštěného psa Scrapse. Stanou se nejlepšími přáteli a společně se protloukají městem. Jednou se vydají do baru, kde se tulák zamiluje do sličné zpěvačky. Bohužel je však z baru vyhozen, protože nemá peníze. Nepříjemnou situaci mu pomůže vyřešit jeho věrný přítel Scraps, který vyhrabe peněženku, a tak se spolu mohou vydat dobýt zpět srdce milované ženy.

Cirkus, USA, 1928, 72 min

Zběsilá honička s policisty zavede tuláka Charlieho (Charlie Chaplin) do cirkusového šapitó zrovna během představení. Jeho nápaditý útěk má u nic netušících diváků takový úspěch, že si Charlie vyslouží okamžité angažmá. Jeho cirkusová kariéra se ale zdaleka nevyvíjí podle představ přísného principála. Vše navíc zkomplikuje Charlieho citové vzplanutí k akrobatce Merně. Boj o své místo na světě, v cirkuse a v srdci milované ženy ale tulák nikdy nevzdá! Nadčasová groteska Cirkus se řadí mezi nejúspěšnější filmy němé éry a klenoty kinematografie.

Žonglování v obýváku s Adamem Jarchovským z CIRQUEONu

Žonglovat může každý a nepotřebujete dokonce ani míčky! Adam Jarchovský z CIRQUEONu - Centra pro nový cirkus vás provede základy žonglování a ukáže vám, že svoje první cirkusové číslo zvládnete i jen za pomoci tří igelitových tašek.

