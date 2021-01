Shrek Třetí

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstranění zákeřné Kmotřičky víly a jejího nemožného syna Krasoně ve druhém pokračování animované komedie Shrek žili nerušeně a hlavně šťastně až do smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty nejúspěšnějšího animovaného filmu všech dob, nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si pro ně kreativní scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještě „vypečenější“, než ta, která oba zlobříci prožili doposud. Král Harold má nakahánku, a je proto jasné, že musí vládu v království Za sedmero horami někomu předat. Ještě jasnější je, že nástupcem trůnu se má stát manžel jeho nejjasnější dcery Fiony. Shrek se ale vyhlídkám na kralování brání tak intenzívně, že se raději rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si královskou korunu nasadil on. Nejdřív ho ale bude muset najít a udělat z něj chlapa. Zatímco Shrek, Oslík a Kocour v botách se vydávají na poměrně dobrodružnou expedici, osiřelá Fiona má úplně jiné starosti. Absence mužského elementu v království se rozhodne zneužít již jednou odpálkovaný Krasoň, který se chce za pomoci záporných pohádkových postav zmocnit vlády v zemi Za sedmero horami násilím. Fiona je ale především Zlobryně a až na druhém místě princezna, a proto se Krasoňovi a jeho zlé armádě postaví. Navíc není sama, v první linii s ní kromě královny Lilien kráčí i svůdné komando princezen (Sněhurka, Popelka, Růženka a další), které jsou odhodlány všechny své přednosti využít boji.