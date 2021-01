Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa se neohroženě vydávají do boje…