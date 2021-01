Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. Dobrou, i když možná i lehce znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného parťáka Johnnyho v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál. Dobré příběhy končí svatbou, ten náš jí začíná. Urostlé a blonďaté pokladní Tami-Lynn nevadí, že je její manžel chlupatý po celém těle a navíc měří o metr a půl míň než ona. On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, jenže jaksi technicky… plyšák a lidská bytost… Nakonec se rozhodnou pro umělé oplodnění. A v okamžiku, kdy Ted s Johnnyho pomocí má potřebné sperma takřka na dosah ruky (či spíše packy), zařehtá úřední šiml, který rozhodne, že medvěd původem z hračkářství nemá na potomky nárok. Jenže Méďa a Johnny jsou hromský kámoši, jen tak něčeho se neleknou, a tak si najmou právničku (Amanda Seyfried). Je blonďatá, okatá a taky trošku hulí, takže veskrze sympatická.