Still Corners v Praze

Britské dream popové duo, které u nás v továrně dostalo návštěvníky do kolen už předloni, představí své nové album The Last Exit (vychází 22. 1.). Páté album je hodně ovlivněné pandemickou situací, Tessa Murray a Greg Hughes tak na ní řeší téma izolace, ztrátu sociálních kontaktů. Naději a sílu pak hledají v jejich oblíbené poušti, opět se zde objevuje motiv cesty, putování.

Doufejme, že jejich plánované podzimní turné bude předzvěstí návratu k normálu, k radostem živého hraní, potkávání se a chození za kulturou.