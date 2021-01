Trendy v online marketingu | Webinář

I ta nejkrutější doba přeje připraveným! Dnes, více než kdykoliv předtím, může úroveň efektivity online marketingu zachránit či pohřbít vaše podnikání. Rok změn přetavil všechny radosti a strasti našeho života z analogu do digitálu a zamíchal kartami i v oblasti reklamy, která si vyžaduje nové nasazení inovativnosti, vynalézavosti a kreativity.

Odložte proto na chvíli koncepty a algoritmy a přijďte načerpat inspiraci pro vaši novoroční marketingovou strategii od těch nejpovolanějších. Trendy v online marketingu pro rok 2021 nám přiblíží Michal Pastier z agentury Zaraguza, Peter Šebo z PS:Digital a Matúš Lovás z Visibility. Hosté budou poutavě vyprávět o: Zaraguza / Michal Pastier (Group Creative Director / Co-owner)

Minimalismus a zjednodušování v marketingu - Nečekaným trendem posledních měsíců je uklízení marketingové komunikace. Burger King představil zjednodušenou vizuální identitu. Firmy zavádí jeden symbol značky místo komplikovaných manuálů. Výrobci sekají počet produktů, aby komunikovali jen to podstatné. I když minimalismus odchází z našich interiérů, marketéři ho právě objevují a funguje jim. PS: Digital / Peter Šebo (Founder & CDO) Více než 2020! - V roce 2021 bude všeho víc, neznamená to ovšem jen dobré zprávy. Na jedné straně je víc uživatelů online, víc e-commerce, víc technologií, ale na druhé straně i víc privacy a chaosu na internetu.

Visibility / Matúš Lovás (Managing Director) Online bezpečnost na vlásku - Všude se o tom mluví, ale málokdo pořádně ví, jak to je. Hoaxy, konspirace, využívání a omezování dat, ochrana osobních údajů a mnohé jiné nástrahy onlinu budou číhat v roce 2021 nejen na marketéry o mnoho víc, jak v předchozích letech. Na co si dát pozor a jak se na to připravit? Zaraguza Kofola a šišlající pes s otázkou: Dáš si fofolu?, Moja krvná skupina, Knižná výzva, Tatra Academy s Rytmusem či boj Popradské kávy s kofeinovým snobismem... Tato digitální/reklamní agentura se nebojí odvážného marketingu, a proto jí důvěřují giganti jako Orange, Škoda anebo Slovenská sporiteľňa.

S jejich portfóliem přímo úměrně roste počet úspěchů korunovaných množstvím ocenění (Golden Drum, EUROBEST, PIAF, Festival of Media, EFFIE, FLE media awards, EFFIE Slovakia, Zlatý klinec). Z nich byl největším triumfem rok 2016, kdy získali Golden EuroEFFRIE za fofolu jako jediná agentura ze Slovenska a Česka, které se to podařilo, anebo rok 2012, kdy ji Facebook zařadil mezi TOP 10 agentur na světě, které tuto síť využívají nejefektivněji. Zaraguza vznikla v roce 2008, dnes má pobočku i v Praze a pro své klienty připravuje komplexní komunikační ekosystémy, které spájí online s offlinem. PS:Digital Kampaň pro sdružení Brániť sa oplatí Slovensko a Ministerstvo vnútra Novodobí otroci, kampaň pro mladé pro Tatra Banku ale i vzdělávání o digitálním marketingu vyplňuje čas této agentury se specializací na sociální média. PS:Digital, která vznikla v roce 2014, svým klientům přináší kreativní a efektivní řešení s využitím nejnovějších možností digitálního marketingu.

Kromě komplexních digitálních kampaní nabízí i specifické služby dle potřeb klientů a partnerů. Tato agentura má na kontě Zlatý a Strieborný klinec. Visibility Agentura, která má slovenské kořeny a mezinárodní ambice. Začínali jako SEO agentura, ale postupně vzali útokem online marketing. Dnes pro klienty tvoří dlouhodobé strategie, starají se o jejich PPC a mediální kampaně či komunikují na sociálních sítích. Za ta léta se toho mnohé naučili, a proto se rozhodli učit i ostatní – vzdělávání se pro ně stalo hlavním posláním. I tímto způsobem chtějí okolí říct, jak jsou pro ně lidé důležití. Zaměstnanci, klienti i fanoušci, všechny mají rádi stejně.