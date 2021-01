Synchronizované vernisáže na Pragovce: Ekologická úzkost I

V Pragovka Gallery proběhne další z řady synchronizovaných vernisáží, první v roce 2021, online formou v úterý 19. 1. 2021 od 18 hodin.

Tentokráte se budeme v rámci celoročního tématu Tichá síla uncool being věnovat podtématu s názvem Ekologická úzkost I.

Zahájeny budou následující výstavy:

• Marta Fišerová Cwiklinski / Čtvrtý skleník / Pragovka Gallery Pop-Up / Kurátorka Flóra Gadó (http://bit.ly/ctvrtysklenik)

• Miriam Kaminská / Člověk, červeň, zem / Pragovka Gallery Foyer / Kurátorka Iva Mladičová (http://bit.ly/clovekcervenzem)

• Max Vajt / Up in the Sky / Pragovka Gallery Rear / Kurátor Jen Kratochvíl (http://bit.ly/upintheskyMV)

• Adam Hudec / Vzducho-prach(y) / Pragovka Gallery Entry / Kurátorka Veronika Miškovičová (http://bit.ly/vzduchoprachy)

• Michaela Munzarová a Marcel Rozhoň / PŮL/POOL / The White Room (http://bit.ly/pulnapool)

Více o výstavách se můžete dozvědět v linku k jednotlivým výstavám.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a městskou částí Praha 9.