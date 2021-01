Tři verze života

Každý z nás si někdy za život položil otázku: „Co by se stalo, kdyby …“ Ale jak by asi tenhle večer vypadal, kdyby si hostitelé nepopletli datum a hosty čekali už dnes. Jenže to se nestalo, takže večeři, jíž chtěl hostitel ohromit svého šéfa, dostane zcela jiný kurz.

Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak.

Délka představení 1.40 hod. bez přestávky