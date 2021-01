LIVE stream - Bratrstvo kočičí pracky

Záznam představení inscenace pro celou rodinu.

Pátek 29. ledna 15.00 až neděle 31. ledna 22.00

Dobrovolné vstupné ZDE

Link ke zhlédnutí zveřejníme s časovým předstihem.

Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač?

Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Již brzy a klidně i u vás doma.