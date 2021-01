Osmdesát šest pasažérů na palubě letadla ve výšce 35 000 stop. Ze země, vypadá jako jakýkoliv jiný let. Ani byste si ho možná nevšimli, leda že jste nadšencem do letectví. A i pak...

Jen byste řekli “Podívej A-třistadvacíka.” Max Vajt (1997) je umělec a student Fotografie na FAMU v ateliéru Hynka Alta. Ve své praxi vytváří tisky, videa, podcasty a videohry. Jedním z klíčových tematických momentů je pro něj světová finanční krize roku 2008. Tento historický moment pro něj značí radikální změnu v percepci času, práce, a globálních socio-ekonomických procesů. Zásadní je pro něj v tomto období normalizace videoher pro širokou veřejnost. Naivní herní narativy minulého desetiletí, mnohdy plné různých klišé, jsou pro něj způsobem, jak ke komplexním tématům přistupovat. Jeho příběhy často prvoplánovost své předlohy rozkládají absurditou a cykličností. Doposud vystavoval sólově v Galerii Panela a 35m2, skupinově pak v galeriích Holešovická Šachta, Světová 1, Meet Factory, City surfer office, Photoport a na festivalech Photo Pub, Vienna Contemporary a Darmstadt Photography days. Na základě vládních nařízení bude galerie přístupná pouze zvenčí a online.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.

Více informací o akci Max Vajt / Up in the Sky / Pragovka Gallery Rear na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.