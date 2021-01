Monkey´s Gym pořádá ukázkové hodiny cvičení pro děti zdarma

Pokud hledáte zábavné a kvalitní cvičení pro děti od 6 měsíců do 7 let, vyzkoušejte cvičení v moderních tělocvičnách Monkey´s Gym, které jsou šité speciálně dětem na míru, a ukázkové hodiny si můžete vyzkoušet zdarma!

Začínají zápisy do kurzů cvičení pro děti a není nad to si ho předem vyzkoušet. Tělocvičny Monkey´s Gym proto na všech svých pobočkách (v Galerii Harfa na Praze 9, v Baby Clubu Juklík na Praze 5 a v OC Šestka na Praze 6) nabízejí zkušební lekce zdarma, během nichž se děti skvěle pobaví i se mnoho nového naučí. Dětské tělocvičny Monkey´s Gym jsou jim totiž doslova šité na míru. Děti nadchne barevné prostředí, měkké cvičební prvky i připravená opičí dráha, na které se mohou do sytosti vydovádět. Povrch je tady vyměkčený a pokrytý kobercem pro měkké dopady. Obrovským přínosem pro malé neposedy je pravé gymnastické nářadí vyrobené speciálně pro děti, jako je kladina, žebřiny, bradla či trampolína. Nechybí ani místo pro bezpečnou výuku kotoulu a dostatečně velký prostor pro nácvik základních gymnastických cviků, kvalitní rozcvičku nebo třeba míčové hry. V prostředí, které je speciálně vytvořené dle potřeb malých sportovců, se děti učí dovednostem mnohem přirozeněji. Lekce vedou zkušení lektoři, kteří s dětmi cvičí podle odborně vytvořené metodiky, jež podporuje jejich správný pohybový vývoj. Důraz kladou hlavně na zábavnou formu a na kvalitu a pestrost hodin, aby je pohyb především bavil.

Více informací najdete na www.monkeysgym.cz