Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Shrek, zelený obr s tykadly, žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Lorda Farquaada. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Shreka udělat cokoli, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, obr svůj slib splní, jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje, takže je všechno nakonec úplně a docela jinak.